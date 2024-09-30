Алексей Текслер: «Жители новых территорий выбрали быть вместе с Россией»

Страна отмечает День воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией

Сегодня, 30 сентября, отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с этой памятной датой и подчеркнул, что она стала символом восстановления исторической справедливости и неотъемлемого права людей свободно определять свое будущее.

«Жители новых территорий сделали однозначный выбор — быть вместе с Россией. И наша страна всеми силами защищает своих граждан от агрессии, твердо отстаивает их интересы, традиционные духовные ценности и идеалы. Челябинская область активно помогает новым регионам налаживать мирную жизнь»,— сказал губернатор.

Челябинская область активно восстанавливает в подшефных городах дома, школы, больницы, храмы, дороги и коммунальную инфраструктуру. Туда отправляют бригады медиков, организуют обучение и отдых детей. Алексей Текслер подчеркнул, что в единстве и взаимной поддержке — вся сила и залог непобедимости.

Глава региона пожелал всем здоровья, добра, мира и благополучия.