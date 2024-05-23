Алексей Текслер ждет креативных идей для кинофестиваля

В Челябинской области должен появиться свой масштабный кинофестиваль

В рамках XXV медиафестиваля «Южный Урал. Родные» проходит встреча представителей медиа и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Участников форума заинтересовал вопрос о создании постоянного кинофестиваля на территории области.

«Он должен прижиться, должна быть идея, логика фестиваля. Мне нужна креативная идея, чтобы я видел заинтересованных людей, и тогда будем эту тему развивать», — отметил Алексей Текслер.

В Челябинской области уже создана кинокомиссия, благодаря которой будут оказывать поддержку созданию фильмов на территории области, тем самым повышая узнаваемость региона.

Алексей Текслер также рассказал, как проходили съемки сцен для сериала «Плевако» в Троицке с Сергеем Безруковым.

«Мы с удовольствием посмотрим первую серию, презентация которой пройдет у нас. И ряд других проектов мы поддерживаем. Через создание кинокомиссии мы систематизируем эту работу», — прокомментировал губернатор.