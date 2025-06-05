Алексей Текслер: защита окружающей среды — один из ключевых приоритетов

В Челябинской области уже многое сделано для охраны природы

Ежегодно 5 июня в России отмечают День эколога. Это не только профессиональный праздник тех, кто работает в сфере охраны природы, но и всех, кому небезразлична экология родного края.

Для Челябинской области защита окружающей среды находится в числе ключевых приоритетов, подчеркнул губернатор Алексей Текслер. Вместе с предприятиями, учеными и общественниками в Челябинске и Магнитогорске рекультивировали огромные городские свалки, существенно снизили объем выбросов, занялись расчисткой водоемов, создали современную систему экологического мониторинга. И это — лишь часть проделанной за последние годы работы.

«Природа щедро одарила Южный Урал своими богатствами, и наша общая задача — сохранить их для будущих поколений. Непрерывной, часто кропотливой и внешне незаметной работой мы доказываем, что Челябинская область лидирует не только в экономике, но и в сфере охраны природы. И этот вектор в развитии региона мы обязательно сохраним и даже усилим»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту окружающей среды как на профессиональном, так и на бытовом уровне.

Кстати, празднику уже 18 лет: он был учрежден указом президента в 2007 году. День эколога совпадает со Всемирным днем окружающей среды, который также отмечается 5 июня, причем с 1972 года. И это не случайное совпадение: дату для российского праздника выбирали с учетом того, чтобы мероприятия, призывающие защищать природу планеты, проходили одновременно во всем мире.