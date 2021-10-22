Алексей Текслер запустил новую волну губернаторских грантов

На финансовую поддержку могут рассчитывать общественные организации и граждане, разработавшие социальные проекты

22 октября губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт второй волне грантового конкурса для некоммерческих организаций и физических лиц. Прием заявок на конкурс продлится до 25 ноября, сообщает пресс-служба координационного комитета конкурса.



«Сегодня объявляю старт новым грантовым конкурсам для некоммерческих организаций и активных граждан. Совсем недавно подвели итоги первого этапа, и результат, на мой взгляд, отличный. Большая активность, интересные проекты. Верю: идей у нас еще очень много», — обратился Текслер к соискателям в своем аккаунте в Instagram.

По данным пресс-службы оргкомитета конкурса, на гранты могут претендовать проекты на темы социального обслуживания и соцзащиты, охраны здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни, поддержки семьи и детства. Также рассматриваются программы, направленные на сохранение исторической памяти, защиту прав и свобод человека, охрану окружающей среды, развитие общественной дипломатии и многое другое.

Победители — некоммерческие организации могут получить гранты до 2,5 миллиона рублей, в случае долгосрочных проектов — до 5 миллионов. Разработки активных граждан могут быть профинансированы в сумме до 265 тысяч. Победителей определят в декабре, а реализация проектов-грантополучателей начнется в январе 2022 года.

Напомним, итоги первой волны проектов на соискание губернаторских грантов были подведены 8 октября. Тогда победителями стали 53 южноуральца и 64 некоммерческие организации, общий объем грантов превысил 80 миллионов рублей.