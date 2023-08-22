Алексей Текслер запустил масштабную реновацию Озерска

Это первый в стране проект обновления закрытого города

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт реализации программы масштабного обновления закрытого города Озерска. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, соответствующую программу в присутствии главы региона сегодня подписали гендиректор ФГУП «ПО „Маяк“» Андрей Порошин и глава города Евгений Щербаков. Этому проекту дали название «Наш дом — наш двор — наш город». Всего за три года предстоит провести масштабную реновацию Озерска, причем как за счет регионального бюджета, так и за счет средств градообразующего предприятия. Это поможет городу изменить внешний облик к лучшему.

Глава региона отметил, что город уже меняется в лучшую сторону: обновляются парки и скверы, недавно была открыта ледовая арена «Высота», которую возвели в рамках государственно-частного партнерства. Власти значительно увеличили финансирование дорожных работ. Средства вложили в важные транспортные артерии и в подъездные пути к Озерску. «Маяк» тоже делает свой вклад в эту общую работу, но, как отметил Алексей Текслер, этот процесс необходимо ускорить и сделать качественный рывок.





«По сути, мы с вами запускаем программу масштабной реновации Озерска, комплексной инфраструктурной реконструкции и обновления городского облика. За три года проведем коренную модернизацию всей дорожной системы города, улиц, тротуаров, а также пешеходных зон, дворовых территорий. На эти цели запланировали средства из двух источников. Общий объем программы на сегодняшний момент составляет 225 млн рублей: 50 млн рублей ежегодно выделяет бюджет области, 25 млн рублей — ПО „Маяк“», — заявил губернатор.

По ходу работ финансирование этого проекта, рассчитанного на 2023—2025 годы, будет только увеличиваться. Такая программа развития была принята после того, как Алексей Текслер договорился об этом с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. «Наш дом — наш двор — наш город» станет пилотным проектом в стране среди российских закрытых городов. В последующем эту практику можно растиражировать на другие ЗАТО как в регионе, так и по всей России.

«Важно, что программа развития Озерска будет реализовываться совместно: и область, и городская администрация, и наше предприятие — все вовлечены в этот процесс, а самое главное, что в него вовлечены горожане, потому что предложения, которые вошли в основу программы, обсуждались и формировались с жителями. Рассчитываем, что программа получит соответствующее развитие и будет успешно реализована», — сказал гендиректор «Маяка».

По словам главы Озерска Евгения Щербакова, в рамках программы отремонтируют проезды в 137 дворах, приведут в порядок более 117 тысяч квадратных метров тротуаров. Также дворы получат новое полотно.