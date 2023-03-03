Алексей Текслер запустил конкурс грантов для проектов помощи военнослужащим и их семьям

Губернатор пригласил всех неравнодушных жителей Челябинской области подавать заявки до 17 апреля

Алексей Текслер анонсировал специальный конкурс грантов губернатора Челябинской области для проектов, связанных с помощью военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и их семьям. Подать заявки все желающие могут до 17 апреля 2023 года, сообщил глава региона в своем телеграм-канале.



«Друзья, все вместе мы поддерживаем наших ребят, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Это объединило жителей, предприятия, власти в каждом городе и районе Челябинской области. Делаем все, чтобы наши ребята вернулись с победой, живыми и здоровыми. Много хороших идей и проектов есть у наших некоммерческих организаций. Они дополняют работу органов власти, социальных служб по поддержке военнослужащих и их семей», — написал в ТГ-канале Алексей Текслер.

По словам губернатора, подробная информация и положение о новом конкурсе размещены на сайте грантыгубернатора74.рф. Получить консультацию о разработке проекта жители региона могут по телефону горячей линии 8 (351) 220-74-20.

Алексей Текслер пообещал поддержать все хорошие идеи южноуральцев, стремящихся помочь российским солдатам и их родным и близким.