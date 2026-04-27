Алексей Текслер запустил грантовый конкурс для всех южноуральцев старше 14 лет

До 1 июня можно подать заявку на финансирование своих проектов

Челябинская область продолжает укреплять позиции одного из самых «некоммерческих» регионов России. Губернатор Алексей Текслер в личном канале в «Максе» объявил о старте очередного конкурса грантов для простых жителей и НКО.

«Иногда одной хорошей идее не хватает поддержки, чтобы превратиться в реальное дело. Именно для этого в Челябинской области проходят конкурсы грантов для некоммерческих организаций и активных жителей», — написал Алексей Текслер.

Участвовать в конкурсе могут не только организации, но и простые южноуральцы, которым уже исполнилось 14 лет. Главное — иметь идею, которая помогает людям, объединяет соседей или развивает территорию.

Заявки принимаются до 1 июня 2026 года на сайте грантыгубернатора74.рф. Там же можно изучить все условия. Для тех, кому нужна консультация, работает горячая линия: 8 (351) 220-74-20. Итоги конкурса подведут до 31 июля.

Челябинская область занимает четвертое место в России в рейтинге «Регион-НКО». Ежегодно благодаря грантам губернатора нуждающимся передают больше тысячи тонн продуктов и товаров первой необходимости, проводят свыше шести тысяч культурных, спортивных и образовательных мероприятий. Помощь получают люди с особыми потребностями, участники СВО и их семьи.