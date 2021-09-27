Алексей Текслер заложил первый камень в основание ледовой арены в Аше

Сейчас завершается проектирование объекта, после чего подрядчик сможет приступить к строительству

Губернатор Алексей Текслер сегодня, 27 сентября, работает в Ашинском районе. Первой точкой визита главы региона стала будущая стройплощадка физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной на 100 человек, сообщил корреспондент ИА «Первое областное».

Новый спортивный объект появится в парке им. П. А. Пилютова в Аше. Алексей Текслер принял участие в закладке первого камня в основание будущего здания.

«Я помню, как год назад в этом ледовом дворце, где нет искусственного льда, мы обсуждали возможность вместе с ПАО „Ашинский металлургический завод“ построить ледовую арену, и сейчас уже завершается ее проектирование. В ближайшее время оно будет завершено, в следующем году мы обязательно начнем стройку этого долгожданного объекта», — говорит глава региона.

Кроме того, Алексей Текслер посетил спортивно-оздоровительный комплекс «Металлург». Глава региона осмотрел плавательный бассейн, зал игровых видов спорта. Всего на базе Дворца спорта работают 12 детских секций, в которых занимаются 590 детей разного возраста.

В прошлом году во Дворце спорта провели капремонт системы освещения спортивного зала, подготовлена проектно-сметная документация капитального ремонта спортивного зала. В 2021 году в здании провели текущий ремонт внутренних помещений, системы водоподготовки и вентиляции плавательного бассейна, системы отопления здания. В 2022 году планируется капитальный ремонт спортивного зала с заменой фасадных окон и установкой вентилируемого фасада.

Губернатору также доложили, что по программе «Земский тренер» в Ашинском районе сейчас работают 23 тренера и 11 инструкторов.





Авторы: Евгения Шершнёва, Виталий Гущинский