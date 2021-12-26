Алексей Текслер загадал желание в башне-колокольне Иоанна Златоуста

По легенде, если ударить в колокол, оно обязательно сбудится

Сегодня, 26 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочего визита в Златоуст первым делом поднялся в башню-колокольню Иоанна Златоуста и загадал желание, ударив в колокол. Об этом глава региона рассказал на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

«Желание загадал, в колокол ударил. Надеюсь, сбудется!»— написал губернатор.

По легенде, у всех, кто хоть раз поднимался на звонницу в башню-колокольню Иоанна Златоуста, ударял в колокол и загадывал желание, оно обязательно сбывалось.

Также Алексей Текслер подвел итоги своей последней в этом году рабочей поездки и пригласил южноуральцев провести новогодние каникулы в Златоусте, поскольку зимой этот город особенно красив.