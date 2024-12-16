Алексей Текслер: «Южноуральск активно развивается»

В городе производят электрические изоляторы для всей страны и на экспорт, готовят кадры и развивают детский спорт

Губернатор подвел итоги поездки, отметив, что Южноуральск является столицей производства электрических изоляторов для всей страны. Используются они и в крупных электросетевых проектах в других странах.

«Президент поставил задачу по росту экономического потенциала, в том числе экспортного. У нас в регионе развиваются производства с экспортной направленностью. Это говорит о том, что производства лучшие в мире. С пуском завода стеклянных изоляторов мы становимся лидерами в мире по производству такого рода изделий», — сказал глава региона.





Для развития предприятий важны кадры. Южноуральский энергетический техникум — прекрасный пример взаимодействия бизнеса и образовательных организаций. Там реализован проект «Профессионалитет». Для предприятий готовят специалистов, они проходят практику у будущих работодателей.

«Абсолютно современный техникум, современное, реальное оборудование, на котором ребята будут работать, что очень важно, и мы видим интерес ребят. У всех глаза горят, все хотят работать по профессии, это по-настоящему здорово», — подчеркнул губернатор.





Алексей Текслер также отметил, что невозможно сегодня развивать производства и быть в стороне от изменений в образовательном процессе. Это единый комплекс мероприятий, которые в регионе стараются синхронизировать.

Говоря о Центре единоборств, губернатор напомнил, что в 2022 году давал поручение из заброшенного здания сделать объект для детей, чтобы они могли заниматься боевыми искусствами.

«Сильная детско-юношеская школа с сильным тренерским составом. У ребят уже много успехов. Уверен, вместе с новым объектом этих успехов будет еще больше», — сказал Алексей Текслер.





Глава региона отметил также, что в Южноуральске активно инвестируют и вкладывают в благоустройство, в жилищно-коммунальную сферу. В этом году рекордное финансирование дорожных работ — 170—180 миллионов рублей. Южноуральск — один из хороших примеров динамичного развития территории. Положительная динамика развития города влияет на желание местных жителей оставаться на малой родине.