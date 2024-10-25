Алексей Текслер взял на личный контроль ситуацию в Коркино после резонансного убийства женщины‑водителя

Полиция просит граждан не поддаваться на провокации

Ситуация в Коркино, где более 150 человек поднялись на стихийный сход после убийства женщины-таксиста, стабилизирована, деятельность органов власти координирует лично глава региона Алексей Текслер.

Напомним, убийство вызвало волнения местных жителей, требующих наказания виновных в совершенном преступлении. Для работы на месте по поручению главы региона выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Была организована разъяснительная работа с населением и участниками волнений. Наиболее активные участники схода были задержаны, двое пострадавших госпитализированы — их состояние стабильно.

В настоящее время в Коркино проводится патрулирование сотрудниками правоохранительных органов. Идет профилактическая работа с населением.

По поручению главы региона семье погибшей будет оказана необходимая помощь. С детьми женщины (11 и 15 лет) работают соцслужба, администрация округа.

Органы государственной власти и местного самоуправления обращаются к жителям Коркинского округа и близлежащих районов с просьбой не поддаваться на провокационные призывы к противоправным действиям. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Сегодня ему изберут меру пресечения.

Сегодня в администрации Коркинского округа пройдет личный прием. На вопросы жителей ответят прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер, начальник следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексей Колбасин, заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин и уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.