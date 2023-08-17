Алексей Текслер выступил за продолжение обновления общественного транспорта в регионах

Губернатор представил ряд предложений по совершенствованию отрасли

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в четверг, 17 августа, примет участие в заседании президиума Госсовета. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, заседание будет вести президент Владимир Путин, а одной из главных тем обсуждения станет развитие общественного транспорта. Накануне глава региона возглавил работу одного из круглых столов на подготовительном семинаре-совещании, где рассказал о том, что обновление общественного транспорта полностью завершится в 2024 году. Также он подвел промежуточные итоги работы по замене старых машин на новые и высказал предложения по развитию этой сферы в российских регионах.

Всего с 2019 по 2022 год Челябинская область приобрела и обновила 554 единицы транспорта. Такого результата удалось добиться благодаря федеральной поддержке. Современная техника появилась не только в двух крупнейших города региона, в Челябинске и Магнитогорске, но и в других южноуральских территориях. В этом году автопарк региона пополнится 245 новыми автобусами.

Алексей Текслер упомянул о том, что в Челябинске работает завод городского электротранспорта, где производят новые троллейбусы. Уже в грядущем сентябре первые «рогатые» появятся на улицах областного центра. Что касается предложений главы региона по совершенствованию системы общественного транспорта в регионах, то он выступил за то, чтобы обновление машин продолжилось при поддержке государства.

«Регионам, которые в этом нуждаются, важно помогать финансировать транспортную деятельность, к примеру операционные расходы. Это необходимо для того, чтобы обеспечивать работу общественного транспорта и закладывать возможность в рамках тарифа на транспортную работу приобретать новый общественный транспорт. Все эти меры направлены на то, чтобы транспортная система любого российского города была современной, качественной и удобной», — заявил губернатор.