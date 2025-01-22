Алексей Текслер выступил с докладом на коллегии ГУ МВД по Челябинской области по итогам 2024 года

Губернатор поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за работу

Сегодня, 22 января, в Челябинске прошла коллегия ГУ МВД РФ по итогам 2024 года, сообщает правительство региона.

«Мы в целом видим положительную динамику показателей, поэтому хочу поблагодарить вас, коллеги, за службу. Конечно, есть что совершенствовать, поэтому работать, как и прежде, будем совместно. Общих вопросов у нас достаточно. Исполнительные правоохранительные органы сообща несут ответственность за жизнь и здоровье людей, обеспечивают правопорядок и социально-политическую стабильность в регионе, отвечают за безопасность на дорогах, и второстепенных направлений здесь нет», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также губернатор напомнил о событиях в Коркино, когда была убита женщина. Это стало серьезным уроком для всех органов власти.

«Профессиональные и своевременные действия сотрудников полиции, Росгвардии помогли погасить междунациональный конфликт. Правоохранительные органы пресекли все попытки раскачать ситуацию, чтобы не спрыгнуть, эскалировать противостояние», — добавил глава региона.

В целом в муниципалитете был найден порядок, были привлечены к ответственности преступники.

В своем докладе губернатор отметил и проблему дистанционного мошенничества, подчеркнув, что борьба со злоумышленниками ведется и на федеральном уровне.

Новогодние праздники прошли спокойно.

«Выстроено межведомственное взаимодействие, понимание ответственности, служебного долга. Это и дает результат», — сказал губернатор.

Уделяется внимание антитеррористической защищенности, предотвращению любых атак на объекты.

«Сегодня нам удается противостоять атакам, важнейшая задача — противостоять и в 2025 году», — сказал Алексей Текслер.

В регионе ведется большая рейдовая работа по проверке миграционного законодательства. Алексей Текслер подчеркнул, что любые противоправные случаи, связанные с мигрантами, становятся резонансными, получают большую огласку.

«Ужесточены требования в части получения патентов. Формируется жесткая законодательная база, регулирующая поведение иностранных граждан», — добавил губернатор.

Алексей Текслер обратил внимание, что в 2025 году ожидаются массовые мероприятия, связанный с 80‑летием Победы, и для сохранения общественного порядка нужны дополнительные силы.