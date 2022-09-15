Алексей Текслер выступил на стратегической сессии Минстроя РФ

Губернатор рассказал об успешных проектах комплексного развития территорий Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в стратегической сессии Минстроя РФ, посвященной современным подходам к управлению госзаказом в области строительства. Он поделился опытом реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) на Южном Урале, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин выступил с докладом о стратегии развития строительного комплекса страны. Губернатор Алексей Текслер отметил, что механизм КРТ помогает регионам вести застройку жилья не только на свободных площадях, но и проводить реновацию площадок, которые заняты ветхим жильем и промышленными объектами, а также решать проблему аварийного жилья и улучшать качество городской среды.

В Челябинской области с 2022 по 2032 год планируют реализовать 80 проектов КРТ в 14 муниципальных образованиях, среди которых Аша, Куса, Челябинск, Магнитогорск и другие.

На 1 сентября уже принято решение о развитии территорий по 17 проектам в Копейске, Златоусте, Снежинске, Магнитогорске, Челябинске и Ашинском районе.

Например, в Тракторозаводском районе Челябинска по инициативе правообладателей построят жилой комплекс на 1,5 тысячи мест. В Калининском районе реновация нежилой застройки в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской и бывшего Каширинского рынка улучшит качество городской среды.

В планах — комплексное развитие территории исторического центра Челябинска, которая сейчас занята складами.

«Если бы не механизмы КРТ, то мы бы эту территорию вовлекали в современную комфортную городскую среду еще много лет. Это упрощает решение многих вопросов», — подчеркнул Алексей Текслер.

За счет инфраструктурного бюджетного кредита реализуют проект комплексного развития Челябинской агломерации, и проекты КРТ в Челябинске попали в зону модернизации транспортной инфраструктуры.

«Там, где мы строим линии метротрамвая, есть проект КРТ, и в связи с этим застройщики оценивают эти территории совершенно по-другому, как наиболее перспективные для реализации проектов. Также мы работаем по использованию инфраструктурных облигаций — мы один из первых регионов, который этим механизмом воспользовался для строительства социальной инфраструктуры», — пояснил губернатор.

Также Алексей Текслер предложил стимулировать застройщиков, финансировать расселение из аварийного фонда в рамках проектов КРТ вне зависимости от даты признания их таковыми. Кроме того, инициировал установить возможность исключения многоквартирного дома из региональной программы капремонта со дня его включения в проект решения о КРТ.