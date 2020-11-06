Очный форум глав регионов ШОС может пройти в Челябинске весной 2021 года

В этом году встречи и пленарные заседания проводятся в режиме видеоконференций.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на пленарном заседании Делового форума ШОС. На площадке сторонами обсуждались шаги в направлении устойчивого экономического развития стран.



Сама встреча прошла в режиме видеоконференции. Глава региона подчеркнул, что пандемия быстро позволила наладить новые форматы взаимодействия. Губернатор отметил: Челябинская область готова к расширению связей между деловыми и финансовыми кругами стран ШОС на цифровых площадках.

«На пространстве ШОС активен диалог на уровне высших органов власти. На взаимовыгодной основе сотрудничают крупнейшие корпорации стран — участниц организации. Форум глав уникален тем, что здесь мы сосредоточились на взаимодействии региональных структур — в первую очередь бизнеса. Такой формат позволяет наладить прямые и понятные контакты, развивать торгово-экономические связи среди субъектов малого и среднего предпринимательства регионов стран ШОС. Конечно, это дает новый импульс нашему экономическому сотрудничеству в целом», — отметил Алексей Текслер.

Первый Форум глав регионов ШОС состоялся 29 октября, так же в дистанционном режиме. Однако уже следующая встреча может стать очной. Если позволит эпидситуация, форум может пройти в Челябинской области весной 2021 года.

«Форум глав регионов позволит наладить прямые и понятные контакты, развить торгово-экономические связи среди субъектов малого и среднего предпринимательства регионов стран ШОС. Ключевая задача Форума — придать максимальную динамику и практическую эффективность межрегиональному сотрудничеству. Темой следующего Форума глав регионов ШОС станет развитие торгово-экономических отношений между регионами»,— подчеркнули в пресс-службе правительства Челябинской области.

Отметим, инициативу правительства Челябинской области о проведении Форума глав регионов государств — членов ШОС высоко оценил в ходе пленарного заседания Делового форума организации президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Также идея пришлась по душе специальному представителю президента по делам ШОС Бахтиеру Хакимову.