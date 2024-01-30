Алексей Текслер выступил на коллегии ГУ МВД по Челябинской области по итогам 2023 года

В регионе уровень преступности снизился на 2%

Сегодня, 30 января, губернатор Алексей Текслер выступил на коллегии ГУ МВД по Челябинской области, посвященной итогам ушедшего года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, в Челябинской области сократилось число нераскрытых преступлений и выросла раскрываемость. По итогам года уровень преступности снижен на 2%.

«Под руководством генерал-лейтенанта Скокова весь личный состав Главного управления МВД по Челябинской области и его территориальных органов муниципального уровня уверенно справляется со всеми поставленными задачами. Об этом говорят базовые для любого подразделения МВД показатели: количество совершаемых преступлений и уровень их раскрываемости. И тот факт, что по первому показателю в регионе идет постоянное снижение, а по второму наблюдается системный рост, говорит о качестве работы нашей полиции», — отметил Алексей Текслер.

К охране общественного порядка привлекаются добровольные народные дружины, а также члены реестровых казачьих обществ. Дружинники и казаки помогли пресечь тысячи административных правонарушений, раскрыть 59 преступлений, задержать троих человек, находившихся в розыске.

В 2024 году в регионе откроют пять участковых пунктов полиции в модульных зданиях. В прошлом году установили семь таких быстровозводимых объектов. Благодаря работе сотрудников мобильных пунктов полиции сократилась уличная преступность. Губернатор обратил внимание, что в этом году будет введен в эксплуатацию Центр управления нарядами в УВД Челябинска. Уже в марте для работы полиции выделят шесть специализированных автобусов для мероприятий по охране общественного порядка. В регионе продолжается проведение операции «Оружие», благодаря которой снижается количество преступлений с использованием огнестрельного и газового оружия, а также взрывчатых веществ. Усилен контроль над миграционной обстановкой.

В 2023 году возросло число погибших на дорогах. Губернатор подчеркнул, что общей приоритетной задачей на 2024 год является снижение количества ДТП, смертности и травматизма в авариях.

Продолжается развитие технологий аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В 2024 году планируется создать дополнительно 193 поста автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в рамках программы «Безопасный город».

Продолжается активное информирование жителей области об участившихся случаях телефонного мошенничества.

«Вся ваша работа направлена на решение ключевых задач — укрепить стабильность в обществе, защитить людей силой закона и власти. Важно помнить, что мы, вне зависимости от обстоятельств, несем ответственность за жизнь и здоровье людей, антитеррористическую защищенность объектов критической инфраструктуры, экономическую безопасность, за ситуацию на дорогах. Все это связано с качеством жизни людей», — резюмировал Алексей Текслер.

В завершение коллегии Алексей Текслер вручил 11 почетных грамот сотрудникам ГУ МВД России по Челябинской области, передал три сертификата на приобретение автомобилей для подразделений, а также наградил трех сотрудников благодарственными письмами.