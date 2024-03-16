Алексей Текслер высоко оценил процесс наблюдения за выборами в Челябинской области

Губернатор побывал в ЦОНе, который круглосуточно работает на базе библиотеки имени Пушкина

Любой желающий может лично удостовериться в прозрачности выборов на территории Челябинской области — для этого не потребуется ехать в территории, достаточно прийти в библиотеку имени Пушкина в центре Челябинска, где организован Центр общественного наблюдения, передает корреспондент ИА «Первое областное».

ЦОН работает круглосуточно с утра 15 марта. Закроется только в шесть утра 18-го. Сегодня его работу оценил глава региона Алексей Текслер.

«Процесс наблюдения за выборами в регионе организован на высоком уровне. Что касается Штаба наблюдения, мы провели большую работу вместе с Общественной палатой, более шести тысяч человек прошли обучение, более трех с половиной тысяч наблюдателей только от Палаты присутствуют на всех участках региона. Мы сейчас посмотрели технологичную онлайн-стену: можно видеть, что происходит на каждом участке в области, есть мобильный штаб, члены которого могут оперативно выехать на место для решения спорных вопросов», — сказал губернатор.

Он также отметил, что в области работают иностранные наблюдатели, и они также позитивно оценивают процесс голосования.

«Мы получаем от них обратную связь: замечаний и эксцессов в процессе волеизъявления в Челябинской области нет», — подчеркнул Текслер.

Кроме того, глава региона оценил активность южноуральцев

«У нас неплохая явка: на 10 утра субботы, 16 марта, порядка 36,5%, включая дистанционное электронное голосование. Кстати, количество граждан, зарегистрированных на ДЭГ, в нашей области превысило ожидания, то есть технология заинтересовала граждан. Мы вообще одни из лидеров в мире по такой системе голосования. Взять ту же Америку, как они там голосуют, по почте отправляют, потом разобраться не могут, кто отправлял, куда, перфокарты какие-то. И у нас — абсолютно современная история. Мы посмотрели сейчас в режиме онлайн за участками — на некоторых даже наблюдаем небольшие очереди, граждане приходят с детьми, атмосфера приподнятая. Действительно, выборы президента — это главные выборы в нашей стране, и интерес людей к этим выборам показывает, что гражданская позиция южноуральцев на высоте. Рассчитываю, что мы получим высокую явку по итогам голосования», — заявил Текслер.