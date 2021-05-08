Алексей Текслер высадил сибирскую ель в честь ветерана ВОВ

Губернатор Челябинской области принял участие в международной акции «Сад памяти»

Сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в международной акции «Сад памяти» и высадил сибирскую ель в честь ветерана Великой Отечественной войны в челябинском Саду Победы.

«Высадка деревьев в честь конкретных людей, ветеранов — это дань памяти, одна из возможностей вспомнить наших ветеранов. Я сегодня высадил это дерево в честь Резепина Михаила Константиновича — это наш ветеран, он в прошлом году ушел из жизни на 105 году, родился в Долгодеревенском. Моя семья долго жила в Долгодеревенском. Работал на комбинате, на ЧМЗ, мы с ним познакомились в 2019 году. Я его запомнил очень жизнерадостным, у него была пасека, он мне передавал мед, я его с удовольствием кушал.Поэтому я посвятил эту акцию сегодня ему»,— сказал Алексей Текслер.

К акции присоединилась и молодежь, и, по словам губернатора Челябинской области, это очень важно, ведь основная задача нынешнего поколения — передавать память о войне, ветеранах, тех людях, которые с оружием в руках или в тылу защищали нашу страну.

«Поэтому „Сад памяти“ — это замечательная акция, она длится уже не первый год. В этом году мы высадим 416 тысяч деревьев, мы входим в число регионов, которые высаживают наибольшее количество деревьев, и это символично, потому что экология и озеленение — это одно из направлений улучшения экологической ситуации»,— добавил Алексей Текслер.

Отметим, в этом году акция «Сад памяти» проходит уже во второй раз. Ее цель — создание зеленых памятников тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, а также воевал за свою Родину.