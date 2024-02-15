Алексей Текслер выразил соболезнования жителям Белгородской области из‑за обстрелов

Пять человек погибли после нападения ВСУ

В Белгороде сегодня, 15 февраля, обстреляли гражданские объекты. По предварительным данным, погибли пять человек, еще 18 пострадали. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил свои соболезнования жителям Белгорода и губернатору Вячеславу Гладкову.

Об обстреле сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Как сообщили в Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны в ходе обстрела со стороны ВСУ уничтожили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. В результате обстрела погибли пять человек, 18 пострадали, в том числе и пять детей.

«В Белгороде повреждены семь частных домовладений, пять многоквартирных домов, пять автомобилей, один магазин, есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. В Белгородском селе Шагаровка повреждены два частных домовладения», — сообщает информагентство ТАСС.

Глава Челябинской области Алексей Текслер незамедлительно направил слова поддержки и соболезнования жителям Белгорода и губернатору Вячеславу Гладкову.

«Уважаемый Вячеслав Владимирович! Выражаю соболезнования Вам и всем жителям Белгорода в связи с гибелью людей в результате сегодняшнего обстрела. Наши искренние слова поддержки — родственникам погибших, раненым. Сил вам и стойкости пережить эту трагедию. Это страшное преступление не останется безнаказанным. Челябинская область и вся страна с вами, друзья. Крепитесь и мужайтесь», — говорится с тексте сообщения.