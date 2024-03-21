Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью уральского конструктора

Создателю легендарного грузовика «Урал‑375» Анатолию Титкову было 100 лет

Сегодня, 21 марта, стало известно о смерти автостроителя, создателя военного грузовика «Урал-375» Анатолия Титкова. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил глубокие соболезнования в связи с уходом прославленного конструктора.

«С глубоким сожалением и скорбью узнал, что ушел из жизни наш земляк — легендарный автостроитель Анатолий Иванович Титков. Это был человек-эпоха, в шестидесятые годы прошлого века — главный конструктор Уральского автозавода, которого до сих пор вспоминают добрым словом все, кому довелось повстречаться с этим выдающимся, высокопрофессиональным и очень отзывчивым руководителем. Под руководством Анатолия Ивановича на заводе были разработаны и поставлены на производство транспортные средства специального назначения. Среди них военный грузовик „Урал-375“ — уникальный для своего времени седельный тягач для транспортировки ракет. Анатолий Иванович имел много государственных наград, был лауреатом Госпремии СССР, но главным признанием в жизни были уважение и любовь многих людей, особенно миасцев, работников автозавода. Мы будем бережно хранить память о нашем знаменитом земляке — его имя достойно увековечения», — сказал Алексей Текслер.

Анатолий Титков скончался на 101-м году жизни в Москве.

По словам сотрудников автомобильного завода «Урал», его разработки определили дальнейший путь развития предприятия. На годы его деятельности на заводе пришелся старт производства полноприводных автомобилей, что вывело предприятие на качественно иной уровень, а армия, сельское хозяйство и другие отрасли получили машины, способные преодолеть любое коварное бездорожье.