Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью челябинского журналиста Александра Драгунова

Редактору ряда известных газет было 69 лет

Сегодня, 25 декабря, стало известно о смерти известного челябинского журналиста, редактора и профессора Александра Драгунова. До своего 70-летия он не дожил чуть более месяца. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким Александра Васильевича.

Александр Драгунов почти 50 лет проработал в средствах массовой информации. Свою творческую биографию он начал в газете «Саткинский рабочий», затем возглавлял газеты «Комсомолец», «Вечерний Челябинск» и «Южноуральская панорама». Александр Васильевич стоял у истоков кафедры периодической печати на факультете журналистики ЮУрГУ, был ее заведующим, а в последние годы — профессором кафедры «Средства массовой информации». И везде, где бы он ни работал, стремился к качеству и объективности. Коллеги Александра Драгунова охотно перенимали его опыт.

«Александр Васильевич был настоящей легендой южноуральской журналистики, пользовался непререкаемым авторитетом в профессиональном сообществе. Настоящий профессионал и талантливый организатор, он внес огромный вклад в развитие южноуральской журналистики, был большим патриотом своей страны, человеком неравнодушным, бесконечно преданным своему делу. Память об Александре Васильевиче Драгунове навсегда останется в сердцах людей, которые знали и любили этого яркого, неординарного человека»,— сказал Алексей Текслер.

Александр Драгунов — лауреат всесоюзных и областных конкурсов журналистов. Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II cтепени, почетными грамотами губернатора Челябинской области и областного Законодательного собрания.