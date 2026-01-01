Губернатор Челябинской области выразил соболезнования в связи с атакой беспилотников на кафе и гостиницу в Херсонской области, где погибли более 20 и пострадали более 50 человек, в том числе дети.

«Тяжелая весть из Херсонской области. В новогоднюю ночь враг нанес удар по мирным людям, которые встречали праздник. Погибли и пострадали десятки человек. Среди них были и дети. От себя лично и всех жителей Челябинской области выражаю глубокие соболезнования семьям, потерявшим родных и друзей. Каждая жизнь — невосполнимая утрата. Светлая память погибшим. Искренне переживаем за состояние здоровья раненых, готовы оказать всю возможную помощь с нашей стороны», — заявил Алексей Текслер.

Глава Челябинской области назвал произошедшее на Херсонщине страшным и циничным преступлением киевского режима, а также выразил уверенность, что оно не останется без ответа.

Напомним, три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Херсонской области. Удар был нанесен после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов. Мощный пожар, в котором погибло большинство жертв, ликвидировали только под утро.