Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны

Александра Шаламова не стало в день его 100‑летнего юбилея

Алексей Текслер выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Челябинской области и города Александра Шаламова, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Уход из жизни Александра Леонидовича Шаламова в день своего векового юбилея отозвался болью в сердце каждого, кто знал и любил этого замечательного человека. В его судьбе отразилась непростая история нашей Родины — со всеми ее драматическими и героическими событиями, с периодами преодоления и созидания. Сложное детство и фронтовая юность закалили дух бойца, научили его твердо держаться жизненных принципов, с чистой совестью и полной отдачей служить и трудиться на благо своей страны», — сказал губернатор.

В годы Великой Отечественной войны Александр Шаламов воевал в составе 1-го и 2-го Белорусского фронтов в качестве радиста-связиста артиллерийских частей. Награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации работал на челябинском заводе имени Серого Орджоникидзе.

После занимал высокие должности в органах народного контроля. На пенсии Александр Шаламов продолжал активную общественную деятельность, многие годы возглавлял ветеранскую организацию Ленинского района Челябинска.

«До последнего дня своей жизни твердо, как и всегда, стоял на патриотических позициях, был верен интересам родной области и страны. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — сказал глава региона.