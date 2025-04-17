Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с кончиной поэта Валентина Сорокина

Уроженца Челябинской области не стало 15 апреля

Губернатор Челябинской области выразил соболезнования в связи с кончиной поэта Валентина Сорокина, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Уход из жизни Валентина Васильевича Сорокина — большая утрата для российской литературы. Значительную часть своего творчества поэт посвящал родному Южному Уралу, его прекрасной природе и людям. Память об этом замечательном, светлом, талантливом человеке навсегда останется в наших сердцах», — сказал глава региона.

В своих поэмах Валентин Сорокин создал целую галерею образов, воспевающих героизм, силу духа и величие русского народа. С 1962 года является членом Союза писателей СССР. Валентин Сорокин окончил высшие литературные курсы, работал в журналах «Волга», «Молодая гвардия», почти десять лет был главным редактором «Современника».