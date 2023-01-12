Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с кончиной Муртазы Рахимова

Первый президент Башкортостана скончался 11 января 2023 года

11 января 2023 года первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов умер на 89-м году жизни. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования жителям соседней республики, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Муртаза Губайдуллович был ярким, неординарным политиком, который возглавил республику в сложный исторический период. Обладая большим опытом хозяйственной работы и авторитетом, он сумел сделать так, что Башкирия во многом избежала издержек радикальных реформ на рубеже веков, относительно спокойно прошла этап экономических преобразований, сохранив промышленность и сельское хозяйство. Возглавляя республику, Рахимов активно развивал отношения с Челябинской областью, в это время был подписан ряд важных соглашений о межрегиональном сотрудничестве. Соболезную народу Башкортостана в связи с этой утратой», — сообщил глава региона.

Муртаза Губайдуллович Рахимов родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово Кугарчинского района Башкирской АССР. В 1964 году окончил Уфимский нефтяной институт. В 1956-м начал свою трудовую деятельность с работы оператором на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. В 1989 году избран народным депутатом СССР и членом Верховного Совета СССР. С 1990 по 1993 год — председатель Верховного Совета Республики Башкортостан. 12 декабря 1993 года избран первым президентом Республики Башкортостан, переизбран 14 июня 1998 года. Вновь избран на этот пост 21 декабря 2003 года. В 2006 году наделен полномочиями президента Республики Башкортостан на очередной срок. В 2010 году ушел в досрочную отставку.