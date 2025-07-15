Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с кончиной Людмилы Вишни

Ветерану челябинской журналистики было 77 лет

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил глубокие соболезнования близким Людмилы Вишни в связи с уходом из жизни ветерана челябинской журналистики. Ее не стало 14 июля.

«Уход из жизни Людмилы Алексеевны отозвался скорбью в сердцах жителей Челябинской области. Многие помнят ее яркие журналистские работы и активную общественную деятельность. Большая часть профессиональной биографии Людмилы Вишня связана с работой в газете „Вечерний Челябинск“, которая в те годы отличалась широтой мысли и смелостью подачи авторских материалов. В жизни журналистки была также страничка, связанная с работой на заводском радио ЧТЗ», — отметил Алексей Текслер.

Работы Людмилы Вишни неоднократно отмечались наградами профессионального сообщества, в том числе Союза журналистов России.

Алексей Текслер добавил, что светлая память о Людмиле Алексеевне навсегда останется в сердцах тех, кто знал этого яркого человека, преданного любимой профессии и Родине.

Напомним, в последние годы Людмила Вишня тяжело болела. После потрясений последних месяцев — потери крупной суммы и имущества из-за обмана мошенников — она быстро угасла.