Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с кончиной челябинский журналистки Ирины Парфентьевой

Губернатор отметил высокий профессионализм и вклад специалиста в развитие региональной медиасферы

Сегодня, 3 января, губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с кончиной журналистки, преподавателя ЮУрГУ, доцента кафедры «Журналистика, реклама и связи с общественностью» Ирины Парфентьевой. Она ушла из жизни после болезни сегодня ночью.

«Ирину Петровну хорошо знали и ценили не только в медиасообществе Южного Урала, но и в среде ученых и преподавателей. Высокий профессионал и талантливый журналист, она по праву пользовалась заслуженным уважением среди коллег и учеников», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что многие годы Ирина Парфентьева посвятила газете «Вечерний Челябинск», где запомнилась читателям яркими, интересными материалами. Затем была главным редактором популярных газет «Челябинская неделя» и «Соседи». Несколько лет возглавляла Союз журналистов Челябинской области. В последние годы работала на факультете журналистики ЮУрГУ.

«Своей плодотворной деятельностью она внесла значительный вклад в развитие региональной и отечественной медиасферы. Память об Ирине Петровне Парфентеьвой навсегда останется в сердцах людей, которые знали и любили этого неординарного человека», — добавил глава региона.

Напомним, что печальная новость стала известна сегодня. Ее сообщил Союз журналистов Челябинской области, который в свое время возглавляла Ирина Парфентьева. По словам близких покойной, вечером 2 января, ей стало плохо — начался кашель, поднялась температура.