Алексей Текслер выразил соболезнования родным Сергея Васильева в связи с его смертью

Известный фотожурналист скончался 20 ноября в возрасте 85 лет

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и региональное правительство выразили соболезнования родным и близким фотографа Сергея Васильева, который скончался сегодня, 20 ноября, на 86-ом году жизни.

«Сергей Григорьевич был настоящей легендой отечественной фотожурналистики, самым титулованным представителем своей профессии в нашей стране. Пять раз он становился лауреатом „фотографического Оскара“ — престижной награды „Золотой глаз“ международного союза World Press Photo. Выставки его фоторабот с успехом проводились в Италии, Германии, Великобритании, Болгарии, Испании, Бельгии, Финляндии и многих других странах»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства Челябинской области.

Сергей Григорьевич воспитал целую плеяду талантливых учеников и до конца жизни был верен своему делу. Своим творчеством он внес огромный вклад в российское и мировое профессиональное фотографическое искусство.

Глава Челябинска Наталья Котова и сотрудники администрации также выразили соболезнования в связи со смертью Сергея Васильева. Они отметили, что он смог запечатлеть огромное количество важнейших исторических фактов о Челябинске, его людях и вехах развития родного города.

Напомним, о смерти известного челябинского фотографа стало известно сегодня, 20 ноября. Печальную новость сообщил его коллега на своей странице в соцсети Вячеслав Бакин.