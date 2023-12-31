Алексей Текслер выразил соболезнования губернатору Белгородской области в связи с гибелью граждан после обстрела

После удара ВСУ погибли 22 человека

30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру Белгорода. В результате, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 22 человека погибли и 109 пострадали. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил своему коллеге соболезнования, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Уважаемый Вячеслав Владимирович! Выражаю соболезнования вам и всем жителям Белгородской области в связи с гибелью людей в результате обстрела областного центра. Мои особые слова сочувствия — родственникам жертв этого гнусного преступления киевского режима. Жители Челябинской области шлют вам и вашим землякам слова искренней поддержки. Уверен, что виновники этой страшной трагедии не останутся безнаказанными. Держитесь и мужайтесь — с вами вся страна!»— сказал Алексей Текслер.

Как сообщил Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, еще вчера жертв было 21, но минувшей ночью один из пострадавших скончался в больнице. Еще 109 человек ранены. Из них 25 находятся в тяжелом состоянии. Их планируют перевезти в федеральные клиники.

Также, по его словам, в результате обстрела ВСУ пострадали 30 многоквартирных и несколько частных домов, много машин. На улицы вышли сотрудники управления благоустройства и волонтеры, чтобы привести город в порядок и убрать последствия разрушений. Всего в уборке задействовано более двух тысяч человек.