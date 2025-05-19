Алексей Текслер выделил деньги на закупку техники для уборки дорог в Челябинской области

В этом году города и районы получат еще 122 машины

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о выделении дополнительных средств на покупку техники для уборки дорог. Глава Челябинской области сообщил об этом в личном телеграм-канале.



«Принял решение выделить дополнительные средства на закупку новых тракторов, грейдеров, погрузчиков и других машин, необходимых для бесперебойной работы инфраструктуры наших муниципалитетов. В прошлом году новая спецтехника уже работала на улицах Челябинска, расчищая зимой городские дороги, дворы и тротуары. В этом году 122 новые машины поступят во все города и районы области», — написал Алексей Текслер.

Новую технику, по словам губернатора, будут использовать для строительства и ремонта дорог, благоустройства дворов и общественных пространств, модернизации коммунальной инфраструктуры в целом. Это важная часть нацпроекта «Инфраструктура для жизни», направленного на создание комфортной и безопасной среды.

Например, уже летом Челябинск получит новые мощные пылесосы для уборки улиц.

Кстати, вся новая техника будет отечественного производства, в том числе Челябинского тракторного завода.