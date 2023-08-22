Алексей Текслер выделил 61 млн рублей на ремонт дорог в Джабыке

Асфальт укладывают на нескольких улицах

По распоряжению губернатора Алексея Текслера в поселке Джабык Карталинского района стартовали работы по ремонту дорог. Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, по поручению главы региона на эти цели выделили 61 млн рублей. Эти работы в рамках проекта «Дорожный рывок» проведут сразу на нескольких улицах поселка, который несколько лет назад пострадал от сильного природного пожара.

Работы выполнит подрядчик из ООО «Арт-Строй». На средства, выделенные из региональной казны, проведут как обычные ремонты, так и капитальные:

— капремонт автодорог от улицы Вокзальной до железнодорожного вокзала, от Вокзальной до нового физкультурно-оздоровительного комплекса;

— ремонт полотна на улице Мира до выезда на поселок Запасное;

— ремонт дороги на улице Элеваторной.

Всего в этом году Карталинский район получил 96 млн рублей в качестве субсидии из областного дорожного фонда. Кстати, благодаря «Дорожному рывку» в Увельском районе уложили асфальт, который ведет к старинному храму Архангела Михаила.

Самые наглядные результаты реализации этого проекта можно увидеть в Челябинске, где в этом году намерены уложить 850 тысяч квадратных метров асфальта. Сейчас у дорожников в работе находятся 27 объектов, а первые улицы, где ремонт близится к завершению, недавно проверили общественники.