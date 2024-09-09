Алексей Текслер: «Выбор южноуральцев — это аванс, который мне предстоит отработать»

Глава региона поблагодарил жителей Челябинской области за поддержку и доверие

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил жителей региона за активность и поддержку на прошедших выборах. Итоги прошедшей кампании глава региона подвел сегодня в ходе аппаратного совещания.

«Выборы прошли организованно, без нареканий. Явка составила почти 49%, это на 4% больше, чем в губернаторские выборы в 2019 году. И по количеству избирателей, которые пришли на участки, и по явке показатели выше предыдущих. Благодарю наших избирателей за активность и поддержку губернатора Челябинской области. Считаю, что это оценка той работы, которая проводилась в течение последних пяти лет, непростых лет. Это доверие и аванс на будущее, который еще предстоит отработать. Многое сделано, но многое и предстоит сделать», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона напомнил, что в регионе также прошло большое количество муниципальных выборов, в том числе выборы в Челябинскую гордуму. Здесь уверенную победу одержала «Единая Россия», однако в составе будут представители всех партий, принимавших участие в гонке, то есть ЛДПР и партии «Новые люди».

«Это важный показатель выборов, которые прошли открыто и честно», — резюмировал губернатор.

Напомним, по данным облизбиркома, на избирательных участках, по системе «Мобильный избиратель», а также через интернет (ДЭГ) на выборах губернатора Челябинской области проголосовали 1 миллион 260 тысяч 299 человек. Явка составила 48,96%. За Алексея Текслера отдано 81,28% голосов (69,31% в 2019 году), за Виталия Пашина (ЛДПР) — 9,42%, Эльдара Гильмутдинова (КПРФ) — 5,27% и Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») — 2,17% голосов.