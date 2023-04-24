Алексей Текслер вводит выплаты для покупки жилья детям‑сиротам

Региональное министерство социальных отношений уже подготовило соответствующий законопроект

В Челябинской области в ближайшее время будут введены дополнительные меры поддержки детей-сирот: по инициативе губернатора Алексея Текслера дети-сироты начнут получать разовые выплаты на приобретение жилья, сообщает пресс-служба главы региона.



По данным пресс-службы губернатора Челябинской области, ежегодно в регионе обеспечиваются жильем не менее 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако вопрос выделения квартир по-прежнему остается острым, особенно для выпускников детдомов и интернатов, которым уже исполнилось 23 года. Именно поэтому Алексей Текслер и поручил Минсоцу разработать законопроект о единовременной выплате на приобретение жилого помещения для 23-летних и более возрастных сирот. Эти средства можно будет объединить с другими мерами господдержки. Например, с федеральным и региональным материнским капиталом, выплатой участникам программы «Молодая семья», выплатами многодетным семьям и так далее. Инициативу губернатор озвучил 8 февраляна совещании с главами муниципалитетов и членами регионального правительства.

«Механизм сертификатов у нас уже есть в практике, в частности для детей с инвалидностью, которым необходима реабилитация. Сейчас практику с сертификатами планируем использовать для расселения детей-сирот старшего возраста, у многих есть свои семьи. Сертификат позволяет использовать еще дополнительные программы поддержки, добавить свои средства и приобрести более комфортное жилье. Это более гибкий механизм. На эти цели выделим дополнительные средства», — прокомментировал законопроект Алексей Текслер.

Отдельно в документе уточняется, что приобретаемое жилье должно быть современным: не старше семи лет со дня постройки. Впрочем, как сообщало ИА «Первое областное», 70 процентов приобретаемого государством для детей-сирот жилья и без того расположено в новостройках. Так, в 2022 году для детей-сирот из Челябинской области за счет бюджета было закуплено 896 жилых помещений на 1,38 миллиарда рублей.