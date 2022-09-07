Алексей Текслер втрое увеличит компенсацию за семейные расходы на детей‑инвалидов

Родители, самостоятельно оплатившие услуги по оздоровлению и реабилитации, смогут получить из бюджета до 100 тысяч рублей

В Челябинской области с 1 января 2023 года более чем в три раза, до 100 тысяч рублей, вырастет компенсация за самостоятельно оплаченные услуги по оздоровлению и реабилитации детей-инвалидов. Соответствующий законопроект подготовило по поручению губернатора Алексея Текслера министерство социальных отношений региона, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе правительства области.



Напомним, компенсация родителям детей-инвалидов по решению Алексея Текслера предоставляется с 2020 года. На сегодня ее максимум — 28,7 тысячи рублей. С Нового года максимальная сумма увеличится до 100 тысяч рублей. Кроме того, получатель компенсации может вместо «живых» денег выбрать сертификат на аналогичную сумму.

«Мы очень много обсуждали, как сделать эту меру более доступной для граждан, потому что не все мамы и папы имеют возможность сначала оплатить реабилитацию с дальнейшим возмещением из областного бюджета. В итоге губернатор Алексей Текслер принял решение увеличить сумму до 100 тысяч и предоставить родителям выбор», — прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

По словам министра, в случае выбора сертификата родители ничего не должны будут платить: после оказания услуг организация получит деньги напрямую из бюджета.

Потратить сертификат или получить компенсацию можно будет на медицинскую реабилитацию, отдых и оздоровление, адаптивный спорт, социально-педагогические и социально-психологические услуги. Право на возмещение получает только один из родителей на каждого несовершеннолетнего ребенка-инвалида, предоставляться компенсация будет не чаще раза в год. Ежегодно на эту меру поддержки в бюджет региона будет закладываться около 90 миллионов рублей.