Алексей Текслер встретился с участниками «Университетских смен» из ДНР и ЛНР

Школьники приехали на Южный Урал познакомиться с вузами

Челябинская область второй год участвует в проекте «Университетские смены». Регион принимает школьников из Донбасса и знакомит их со своими ведущими вузами. В будущем дети смогут учиться на Южном Урале по специальным квотам. А сегодня они встретились с губернатором Алексеем Текслером, чтобы побольше узнать про сам регион и перспективы высшего образования.

«У нас замечательный, красивый и мощный регион. Как и Донбасс, мы всегда были промышленным сердцем страны. Надеюсь, Южный Урал останется в вашей памяти», — обратился к школьникам Алексей Текслер.

Текслер рассказал школьникам, почему на гербе области изображают верблюда, почему в годы войны Челябинск получил второе название — Танкоград и зачем регион строит межвузовский кампус, где можно будет получить современное образование и двигать науку.

«Помните: будущее в ваших руках. Нужно быть активным, целеустремленным и ставить амбициозные цели, а наша задача, задача взрослых — создавать условия для учебы. Если кто-то из вас свяжет свою судьбу с нашим регионом, я буду счастлив», — заявил Текслер.

В проекте «Университетские смены» принимают участие четыре южноуральских вуза: ЧелГУ, ЮУрГУ, ЮУрГГПУ и МГТУ имени Носова.

Во время «Университетской смены» ЮУрГУ, которая заканчивается сегодня, школьники из Луганской Народной Республики побывали на мастер-классах по авиамоделированию, изготовлению дизайнерских изделий и механизмов с использованием лазерных технологий, медиа и встретились с преподавателями вуза. Также ребята побывали на тренировке баскетбольного клуба «Челбаскет».

Сегодня же стартовала «Университетская смена» МГТУ имени Носова. Школьники из Донецкой Народной Республики посетят лаборатории и учебные классы вуза, мастер-классы в «Кванториуме» и «IT-кубе», производственные площадки ММК и городской курорт «Притяжение».

Ранее школьники из Донбасса познакомились с работой челябинского «Курчатов Центра» — ребята стали участниками «Университетской смены» ЧелГУ.