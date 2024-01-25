Алексей Текслер встретился с семьями погибших на СВО военнослужащих

Такие встречи помогают удостовериться, что близкие бойцов не забыты и получают государственную поддержку

В четверг, 25 января, губернатор Челябинской области встретился с семьями павших на СВО военнослужащих. Об этом глава региона сообщил в личном телеграм-канале.

«У каждого павшего воина своя история. Кто-то был кадровым военным, кто-то был мобилизован, кто-то уехал на фронт добровольцем. Все ребята, чьи родные были на встрече, награждены орденом Мужества. В каждой семье историю мужа, отца, сына бережно хранят», — написал Алексей Текслер.

По словам губернатора, такие встречи помогают ему лишний раз убедиться в том, что семьи героев ни в чем не нуждаются и обеспечены поддержкой и заботой.

«Все семьи отмечают государственную поддержку, решения президента. Благодарны за участие в своей судьбе фонду „Защитники Отечества“. И очень много для них сейчас значит внимание боевых товарищей парней, забота ветеранских организаций, социальных работников и волонтеров», — заметил Алексей Текслер.

Память о погибших воинах, добавляет глава региона, увековечена в каждой школе, где учились бойцы СВО.