Алексей Текслер встретился с семиклассником Артемом Шариповым

В резиденции губернатора обсудили интересы и увлечения южноуральских детей

Губернатор Алексей Текслер встретился с семиклассником Артемом Шариповым. Мальчик загадал лично встретиться с губернатором в канун Нового года. Артем занимается радиотехникой и в акции «Елка желаний» он попросил комплектующие для компьютера. Сертификат на приобретение цифровой техники перед Новым годом Артему вручила Ирина Текслер, а сегодня мальчика пригласили в резиденцию губернатора. О том, как прошла встреча, Алексей Леонидович рассказал на своей странице в Инстаграме.

Артем вместе с мамой побывали сегодня в резиденции губернатора Челябинской области. Алексей Текслер встретил их у себя в кабинете и с сожалением отметил, что напряженная работа в предновогодние дни не позволила лично вручить подарок с «Елки желаний». В этом помогла супруга: Ирина Текслер побывала в гостях у семьи Шариповых накануне Нового года и вручила сертификат в магазин электроники и цифровой техники для приобретения комплектующих для компьютера.

Артем занимается радиотехникой во Дворце пионеров и школьников. Алексей Текслер отметил, что это направление очень сильное — есть хорошие педагоги, возможность участвовать в соревнованиях. И, конечно, радиотехника высоко востребована в современной экономике.

«Я занимаюсь вокалом. Вообще, я творческий человек, но при этом и техникой занимаюсь. Делаю разные проекты, начиная от термометров, заканчивая роботами, который управляются, например, с телефонов. На сертификат куплю комплектующие для обновления компьютера», — поделился Артем Шарипов.

Алексей Текслер отметил важность таких встреч для себя, так как они помогают быть в курсе того, как ребята видят образование в регионе, какие специальности востребованы, что нужно улучшать и менять в этой сфере.

«Мы работаем над тем, чтобы наш регион становилися лучше. Но во многом наше будущее в том числе зависит от таких молодых людей, как ты. Сейчас мы особое внимание уделяем образованию, одновременно с этим развитию городской среды, чтобы в нашем городе и области было интересно жить, плюс новые рабочие места, плюс вся социальная сфера, которая необходима. Дополнительно это, конечно, и здравоохранение, и культура, и спорт. Все для того, чтобы такие молодые и талантливые, целеустремленные и разноплановые ребята учились, жили в нашем регионе, создавали семьи. Собственно, наша основная задача, именно эта. Я очень рад, что у тебя много что получается. Надеюсь, что ты сможешь воплотить все самые свои интересные планы, идеи в жизнь», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что встреча была полезна и для него лично.

«Лучше понимаю, как ребята видят образование в регионе, какие специальности востребованы. Что нужно улучшать и менять в этой сфере. А еще большая благодарность родителям и педагогам „особенных“ детей. Вы делает большое дело, всегда помогаем и будем поддерживать», — отметил глава региона.