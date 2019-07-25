Алексей Текслер встретился с руководителем регионального УФНС

Стороны обсудили вопросы взаимодействия налоговой службы и представителей бизнеса.

В Челябинской области состоялась рабочая встреча главы региона Алексея Текслера с руководителем УФНС России по Челябинской области Михаилом Бирюком. В ее рамках обсудили вопросы взаимодействия органов налоговой службы с представителями бизнеса.

Алексей Текслер подчеркнул, что необходимо делать упор на выстраивании конструктивного взаимодействия между органами власти и бизнесом. В Челябинской области ведется активная поддержка малого и среднего бизнеса, в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



«Как подчеркнул Михаил Бирюк, в текущем году продолжается тренд на сокращение выездных налоговых проверок. По сравнению с первым полугодием 2018 года их число снизилось почти на четверть. По словам главного налоговика Южного Урала, перед ведомством изначально стоит задача выстраивания открытых отношений с бизнесом, основанных на доверии, и выход на проверку принято считать крайней мерой, когда другие средства диалога уже не работают», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Руководитель УФНС России по Челябинской области Михаил Бирюк представил главе региона отчет об итогах работы ведомства за первое полугодие главе. Основной вклад в региональный бюджет внесли налог на доходы физических лиц и налог на прибыль, по 24,4 миллиарда рублей каждый.



В консолидированный бюджет РФ Челябинская область перечислила 119,6 миллиардов рублей. За первое полугодие 2018 года вклад региона в эту казну был на 3,9 миллиарда рублей меньше. В федеральный бюджет от Челябинской области поступило 44, 4 миллиарда рублей, что также превысило показатели того же периода прошлого года.