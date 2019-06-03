Алексей Текслер встретился с ребятами, оставшимися без попечения родителей

Глава региона пообщался с детьми и пообещал организовать для них экскурсию в другой город.

Алексей Текслер во время поездки в Миасс посетил центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Алые паруса». Глава региона вместе с супругой и сыном навестил ребят в День защиты детей, 1 июня.



Добрый день, дорогие ребята. Поздравляю вас с праздником. Очень хочу, чтобы вы в жизни только радовались, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы хорошо учились. Благодарю ваших воспитателей за заботу и терпение. Мы будем помогать вам всегда, словом, делом, дарить подарки. Сегодня я привез в подарок аудиосистему с микрофонами. — поприветствовал юных миассцев Алексей Текслер.

К поздравлению присоединился и сын главы региона Миша.



После этого глава региона посмотрел выступления детей на праздничном концерте, неформально пообщался с ребятами и рассказал им о том, что имеет второй взрослый разряд по плаванию, но сейчас предпочитает играть в футбол.



Также, узнав о заветных желаниях ребят, Алексей Текслер пообещал организовать для воспитанников центра выезд в один из городов России. Куда именно отправиться, в Санкт-Петербург, Сочи или другой уголок страны, ребята с педагогами выберут сами.

