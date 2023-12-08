Алексей Текслер встретился с президентом Всероссийского общества глухих

Договорились о проведении фестиваля для детей-инвалидов по слуху в 2026 году

В пятницу, 8 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с президентом Всероссийского общества глухих Станиславом Ивановым и председателем Челябинского регионального отделения общества Евгением Безруковым, сообщает пресс-служба губернатора области.

Сегодня ВОГ является надежным социальным партнером правительства области, активным участником социальных проектов. Алексей Текслер отметил, что в следующем году правительство области увеличит субсидию, которую выделяет региональному обществу ежегодно.

Евгений Безруков поблагодарил главу области за введение квот при трудоустройстве инвалидов, а также за возможность получения профессионального образования в техникуме-интернате для инвалидов.

Станислав Иванов предложил губернатору провести на Южном Урале в 2026 году всероссийский фестиваль творчества детей-инвалидов по слуху «Утренняя звезда», посвященный 100-летию Всероссийского общества глухих.

«Я, безусловно, поддерживаю такое предложение, тем более мы говорили о том, что у нас есть хорошие наработки, хороший опыт», — заявил Алексей Текслер.

Ранее губернатор Алексей Текслер встретился с представителями НКО, которые защищают права инвалидов, и дал поручение изучить вопрос создания реабилитационного центра для людей с ОВЗ.

Инклюзивное образование организуют в техникумах Челябинской области.