Алексей Текслер встретился с победителями и призерами чемпионата России по фигурному катанию

Спортсмены вручили губернатору Челябинской области памятный подарок

Сегодня, 27 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной встретился с победителями и призерами чемпионата России по фигурному катанию. Глава региона поблагодарил спортсменов за великолепные выступления и пожелал им успехов и новых побед в новом году, а гости южноуральской столицы преподнесли губернатору подарок.

«Спортсмены преподнесли Алексею Текслеру памятную табличку „За большой вклад в организацию и проведение чемпионата России по фигурному катанию на коньках 2021“, подарок губернатору вручила победительница соревнований в танцах на льду Александра Степанова»,— сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Но это не последняя встреча Алексея Текслера и победителей чемпионата России по фигурному катанию: руководство Федерации и губернатор Челябинской области договорились о том, что фигуристы проведут открытые контрольные прокаты в Челябинске перед стартом следующего сезона.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию в этом году прошел в Челябинске. 26 декабря были объявлены победители и призеры. Сегодня стало известно о том, что чемпионы автоматически становятся участниками чемпионата мира по фигурному катанию, который должен состояться в марте 2021 года в Стокгольме. Но судьба спортивного мероприятия решится 28 января.