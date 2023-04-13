Алексей Текслер встретился с лучшими молодыми управленцами Урала

В рамках обучающего модуля им предстоит посетить Карабаш

Победители конкурса «Команда Урала. Реформация» совсем скоро побывают в Карабаше. Для них подготовлен очередной образовательный модуль: он позволит глубже погрузиться в тему взаимодействия власти и бизнеса. Сегодня, 13 апреля, молодые управленцы получили возможность задать свои вопросы губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.





Напомним, конкурс «Команда Урала. Реформация» стартовал в декабре прошлого года. За победу боролись 1360 человек, но лучшими были признаны лишь 30 из них. Победители получили право побывать на шести модулях обучения, которые проходят в разных регионах Уральского федерального округа.

Первый модуль был в Екатеринбурге, а сегодня команда конкурса побывала в челябинской компании «Юничел». Завтра по плану трубоэлектросварочный цех Челябинского трубопрокатного завода «Высота 239» и выезд в Карабаш, где молодые управленцы осмотрят социальные объекты и одно из старейших металлургических предприятий России — АО «Карабашмедь».

«Сейчас люди мобильные. Если им не нравится городская среда, они уедут. Даже если рабочее место хорошее. Поэтому когда и власть, и бизнес, улучшает жизнь людей, получается такая вот синергия. Опыт Карабаша — отличный пример. Город активно развивается, а через несколько лет, я уверен, это будет один из лучших малых городов в стране», — пояснил Алексей Текслер.

Также победители конкурса посетят Южно-Уральский и Челябинский государственные университеты, где смогут пообщаться с ректорами.

Губернатор выразил надежду, что молодые управленцы смогут в ближайшем будущем применить свои навыки на практике и получить нужный результат.

«Вы уже не то что перспективные: вы уже состоялись в жизни. Вы ориентированы на результат, у вас есть багаж опыта. Программа нужна, чтобы вы могли прийти и решать поставленные задачи. У вас уже есть сильная команда. Важно, чтобы вы сохранили связь между собой. Я уверен, что многие из вас станут большими начальниками, и эти связи вам точно помогут»,— резюмировал глава региона.

В завершение встречи молодые управленцы из разных регионов Урала подходили к губернатору челябинской области, чтобы лично задать вопросы об опыте управления, в том числе, о формировании команды.



