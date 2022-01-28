Алексей Текслер встретился с генеральным директором благотворительного фонда Владимира Потанина

На встрече обсудили инструменты поддержки некоммерческих организаций и вузов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с генеральным директором благотворительного фонда Владимира Потанина Оксаной Орачевой. Об этом сегодня, 28 января, сообщили в пресс-службе правительства региона.



На встрече обсудили инструменты поддержки некоммерческих организаций и высших учебных заведений Южного Урала. Губернатор отметил, что правительство большое внимание уделяет развитию социально ориентированных некоммерческих организаций: в течение нескольких лет существенно увеличено финансирование некоммерческих организаций из средств регионального бюджета, а также регион активно участвует в программах Фонда президентских грантов.



«Мы одни из лидеров в стране по софинансированию различных программ из президентского фонда, не считая тех средств, которые получают грантами наши НКО, участвуя в конкурсных процедурах. У нас очень много активных неравнодушных людей, в том числе в муниципалитетах. НКО могут выходить из небольших проектов в территориях и дальше, набираясь опыта, участвуя в региональных и президентских отборах, растут достаточно серьезно. Мы эту практику поддерживаем», — отметил Алексей Текслер.

Благотворительный фонд Владимира Потанина также ежегодно поддерживает некоммерческие организации Челябинской области. За последние три года фонд поддержал в Челябинской области 21 проект.

