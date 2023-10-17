Алексей Текслер встретился с детьми из ДНР, которым помогли установить киберпротезы

Николаю Бабицкому и Мелании Стадник помог их приобрести челябинский благотворительный фонд

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с 15-летним Николаем Бабицким и 10-летней Меланией Стадник, проживающими в территориях ДНР, над которыми шефствует Челябинская область. Дети вместе с мамами приехали в регион, чтобы пройти реабилитацию: отдохнуть, укрепить здоровье и познакомиться с достопримечательностями Южного Урала. Поездку организовал челябинский благотворительный фонд «Бирюзовый», который ранее приобрел для детей необходимые протезы, а также оплатил их установку в Санкт-Петербурге.

Встреча прошла в Государственном историческом музее Южного Урала, поэтому началась с экскурсии по экспозициям, в том числе с обзора челябинского метеорита. Глава региона пообщался с детьми и отметил, что Челябинская область уже больше года оказывает шефскую помощь Ясиноватой и Волновахскому району ДНР. Восстанавливает дома, больницы, детские сады. Челябинские врачи и фельдшеры регулярно выезжают на Донбасс, чтобы помогать детям и взрослым.

«Наша помощь не ограничивается только двумя этими муниципалитетами. Очень рад, что наша такая тесная связь и дружба в итоге привела к тому, что мы и таким образом смогли помочь. Фонду „Бирюзовому“ огромное спасибо за такую поддержку. Вы много делаете в регионе, но теперь эта поддержка распространяется и на ДНР. Мы все свои, все живем в одной стране, и я верю в нашу общую и скорую победу!», — подчеркнул Алексей Текслер.

В неформальной обстановке дети поделились с губернатором своими успехами и достижениями, рассказали, что им понравилось на Южном Урале. Николай, несмотря на ограничения в здоровье, ведет активный образ жизни: поступил в колледж на программиста, увлекается спортом. Мелания учится в третьем классе, любит петь и танцевать, даже заняла призовое место в конкурсе художественной самодеятельности ДНР и Республики Крым.

Алексей Текслер отметил, что знает о желаниях ребят, поэтому пришел с подарками. Мелании губернатор подарил куклу, о которой девочка мечтала, а Николаю — беспроводные наушники, которые пригодятся в учебе. По приглашению губернатора Алексея Текслера ребята посетили хоккейный матч между командами «Трактор» и «Амур».