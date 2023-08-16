Алексей Текслер встретился с челябинскими медиками, работающими в Волновахе

Глава региона поблагодарил земляков за помощь братскому району

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Губернатор челябинской области Алексей Текслер продолжает рабочий визит в подшефные территории Донбасса. Глава региона встретился с южноуральскими медиками, которые уже третью неделю работают в Волновахе. Алексей Текслер поблагодарил их за труд и самоотверженность и записал короткое видео с встречи в своем телеграм-канале.

Ранее информагентство рассказало, что бригада врачей из Челябинской области проводит диспансеризацию жителей Волновахи.

Врачи-терапевты, акушерки, врач-эндоскопист, врач УЗ-диагностики, врач клинической и лабораторной диагностики, фельдшер, медсестра, лабораторный техник помогают местной больнице наладить работу новой клинической лаборатории в городе. Специалисты доезжают до отдаленных и небольших поселков района, где предлагают населению качественную и бесплатную медицинскую помощь.

Сами медики признаются, что жители оказываются приятно удивлены, что медосмотры и диагностику можно пройти бесплатно.

«Это трудная миссия. Сложные условия работы, риск. Больше двух тысяч осмотренных пациентов, сотни исследований. Но люди очень благодарны, ведь многим помощь пришла очень вовремя. Горжусь нашими медиками! Это не первая и не последняя командировка специалистов региона на Донбасс», — пояснил губернатор Челябинской области.

Ранее медики Южного Урала провели профилактические осмотры в Макеевке. Накануне Алексей Текслер осмотрел в Волновахе восстановленный храм, новый дом и соцобъекты. Также губернатор Челябинской области работал в Ясиноватой, здесь идет восстановление города для мирной жизни людей.