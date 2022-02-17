Алексей Текслер встретился с бойцами южноуральских студотрядов

Участники обсудили ближайшие планы на 2022 год, а также подвели итоги предыдущего года

В Челябинской области в День российских студенческих отрядов губернатор Алексей Текслер встретился с активом регионального РСО и поздравил бойцов студотрядов с праздником. Также в ходе встречи участники подвели итоги года и обсудили планы на 2022 год, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мы видим, как сейчас, в пандемию, вот уже несколько лет ребята самым активным образом помогают нам бороться с ковидом, это касается и помощи старшему поколению, и конкретной помощи медицинским учреждениям. Где бы я ни был, где нужно оказать помощь, всегда ребята из студенческих отрядов Челябинской области участвуют. Мы это видим, ценим. Так, „Уральский десант“ — волонтерское движение, когда ребята приезжают в сельскую местность, помогают ветеранам, и многие другие акции. Хочу поблагодарить всех и сказать, что Челябинское региональное отделение РСО, действительно, очень сильно помогает нам в развитии региона и решении тех насущных вопросов, которые есть сегодня в регионе. Спасибо вам, с праздником», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Руководитель штаба Челябинского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды», командир штаба студенческих отрядов УрФО Юрий Болдырев обозначил важные события 2022 года:

стартует новый трудовой проект для студентов-медиков из разных регионов страны, которые будут работать в качестве младшего и среднего медицинского персонала в медучреждениях Челябинска;

впервые на Южном Урале пройдет «Российская студенческая весна» для студентов колледжей и техникумов;

появится студенческий педагогический отряд, который будет работать в профориентационных сменах. Это поможет лучше освоить педагогические навыки и умение выстраивать коммуникации с детьми;

продолжит работу трудовой проект — Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом».

Студенты рассказали главе региона о своих впечатлениях о проделанной работе, поделились ее итогами. Это получение дополнительной профессии в рамках пилотной программы, в ней приняли участие 160 южноуральцев. На базе крупнейшего пункта вакцинации студенты помогали заполнять документы, измеряли температуру и направляли потоки людей. В реализации трудового проекта «Мирный атом» на объектах капитального строительства ФГУП «ПО „Маяк“» в Озерске приняли участие 50 отрядов из 26 регионов РФ. Наши студенты завоевали призовые места во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства студенческих отрядов в Воронеже, а также участвовали в акции «Уральский десант».

В настоящее время региональное студотрядовское движение объединяет более двух тысяч человек. Отряды формируются по различным направлениям: строительные, медицинские, педагогические, отряды спасателей, проводников и сервиса.