Алексей Текслер вручил южноуральцам награды за вклад в укрепление единства российской нации

Прием состоялся в резиденции главы региона

Алексей Текслер вручил премии за 2024 год южноуральцам за весомый вклад в укрепление единства российской нации, сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия Челябинской области, традиционных духовно-нравственных ценностей, обеспечение межнационального мира и согласия.

В этом году губернаторская премия в сфере государственной национальной политики вручается в шестой раз. Награду получили десять человек из шести муниципалитетов: представители религиозных и национально-культурных организаций, органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, учреждений культуры и СМИ.

Приветствуя лауреатов, губернатор подчеркнул, что тема национальной политики всегда остается в сфере особого внимания.

«Сфера национальных отношений всегда была в числе важнейших направлений государственной политики в России. Это и понятно — мы большое многонациональное государство. Но это еще и важный социологический срез, отражение нашей общей культуры, системы традиционных ценностей, всего того, чем по праву гордится наш многонациональный народ. Каждая традиция для нас дороже золота. И наша цель состоит в том, чтобы сохранить это уникальное культурное наследие, создать условия для взаимной поддержки, уважения и сотрудничества представителей всех национальностей, которые живут на нашей земле. Сделать так, чтобы каждый человек чувствовал себя комфортно и защищенно на родной земле», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что в условиях проведения специальной военной операции особенно важно сохранять многонациональное единство и взаимодействие, поддерживать защитников нашего Отечества, что демонстрируют в том числе и лауреаты премии 2024 года.

«Сегодня наша страна столкнулась с серьезными вызовами, в том числе в связи со специальной военной операцией. Эти обстоятельства требуют от нас еще большего единства, терпения и готовности поддерживать друг друга в любых ситуациях. При колоссальном давлении извне, когда наши противники, да что там говорить, самые настоящие враги, используют все виды войн, включая идеологические и информационные, особенно важно сохранять доверие и взаимодействие между народами и культурами, которые составляют многонациональную основу нашей Родины. И очень ценно, что среди лауреатов нашей премии есть те, кто личным примером показывает, как важна постоянная помощь и моральная поддержка наших защитников и их семей», — акцентировал Алексей Текслер.

Губернатор также отметил, что один из лауреатов — председатель регионального отделения «Ассамблея народов России» Челябинской области Ханахмед Гюлов — ранее стал обладателем престижнейшей Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации».

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий в своем выступлении особо выделил мужество и самоотверженность тех, кто помогает участникам спецоперации. Южноуральцы собирают гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, делают свечи, пишут письма с пожеланиями бойцам. Также священнослужители из Челябинской митрополии провожают воинов на ратный подвиг, вселяют в них уверенность и поддерживают молитвой, как испокон веков делали наши предки.

Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, приветствуя лауреатов премии, сделал акцент на том, что нужно бороться за подрастающее поколение. Власть, духовенство, национально-культурные объединения сообща должные прилагать все усилия и прививать молодежи традиционные ценности.

Затем Алексей Текслер вручил дипломы 10 лауреатам региональной премии, а также отметил троих южноуральцев Благодарственными письмами губернатора Челябинской области за обеспечение межнационального мира и согласия и значительный вклад в сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия в регионе. Еще два человека были награждены Благодарственным письмом руководителя Федерального агентства по делам национальностей и Благодарностью директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Дом народов России».