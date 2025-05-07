Алексей Текслер вручил юбилейную медаль «80 лет Победы» узнице фашизма из Кусы

Также Римма Зубова получила из рук губернатора удостоверение, подтверждающее ее статус

В канун 80-летнего юбилея Великой Победы губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в Кусе. Среди рабочих задач визита была одна особая миссия. Глава региона заехал к жительнице города Римме Зубовой, чтобы вручить ей юбилейную медаль и лично поздравить с праздником. О том, почему эта встреча была важной лично для него, Алексей Текслер рассказал в своем телеграм-канале.

Напомним, об истории Риммы Григорьевны глава региона узнал в апреле: она провела детство в нацистском плену, а потом долгие годы пыталась восстановить справедливость и получить статус несовершеннолетнего узника фашизма. Алексей Текслер подключился к ситуации, дал поручения Минсоцу, и благодаря положительному решению суда справедливость была восстановлена.

И теперь он приехал к Римме Григорьевне, чтобы в окружении родных и близких вручить ей юбилейную медаль «80 лет Победы» и удостоверение несовершеннолетнего узника фашизма.

«Поздравил с нашим общим Великим праздником. Тепло пообщались, поговорили о жизни. Рад, что все получилось. Римма Григорьевна будет встречать праздник с особым чувством. У нее замечательная семья, правнуки, которые из первых уст знают о войне, помнят и передадут эту память потомкам. Думаю, нет для нас всех цели важнее», — подчеркнул глава региона.

Также в ходе поездки в Кусинский район Алексей Текслер принял участие в пуске Вечного огня в поселке Магнитка, на отреставрированном мемориале «Советским бойцам, павшим в годы Великой Отечественной войны».