Алексей Текслер вручил трудовым династиям и многодетным семьям государственные и региональные награды

Чествование приурочили ко Дню матери

В правительстве Челябинской области ко Дню матери прошла церемония награждения государственными наградами Российской Федерации и наградами региона достойных семей. Губернатор Алексей Текслер поблагодарил гостей и главных «виновников» встречи за сохранение семейных традиций и ценностей, за прославление Челябинской области. В пресс-службе правительства региона назвали имена выдающихся матерей 2023 года.

По указу президента Российской Федерации медаль ордена «Родительская слава» получила многодетная семья Ивановых из Нагайбакского района. В семье воспитываются пять детей. Знак отличия «Материнская слава» I, II и III степени получили 17 южноуральских многодетных мам: Ольга Воровщикова, Юлия Журавлева, Оксана Мохирева, Наталья Мухамедьярова, Светлана Серебрякова, Вероника Ардашева, Светлана Батина, Лидия Валеева, Юлия Горощенко, Людмила Гринина, Юлия Кадомцева, Наталья Потапова, Татьяна Прокопенко, Ирина Ахматова, Анна Цепова, Наталья Чернышева и Наталья Махмутова.





Семья Ивановых из Нагайбакского района, семья Насыровых из Миасского городского округа и семья Широбоковых из Верхнеуральского района отмечены знаком отличия «Семейная доблесть» за особые заслуги в сохранении и укреплении семейных ценностей и традиций.

Алексей Текслер поблагодарил женщин за их материнский подвиг. Он выразил слова благодарности их мужьям:

«Крепкая семья — это, конечно, когда все вместе воспитывают детей. Особенно восхищает то, когда семьи, родители успевают уделять время детям и работать, приносить пользу обществу. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, взаимопонимание, забота друг о друге. Желаю вам счастья и крепкого здоровья».





Глава региона также отметил, что в нашей стране семья составляет основу государственной социальной политики. Он рассказал, что на Южном Урале, помимо достойного федерального пакета льгот, многое делается на уровне региона. Так, например, в области действует ежемесячная выплата на второго ребенка.

«В предстоящий 2024 год, который президент нашей страны Владимир Путин объявил Годом семьи, мы еще больше усилим заботу о многодетных семьях, сконцентрируем внимание и ресурсы на вопросах материнства и детства», — прокомментировал Алексей Текслер.





Сегодня он наградил дипломами губернатора Челябинской области представителей двух трудовых династий — Струковых и Хаевых. Это семьи из Златоустовского городского округа. Три поколения семьи Струковых работают в сфере образования, их общий трудовой стаж — 168 лет. В семье Хаевых три поколения трудятся на Златоустовском машиностроительном заводе, общий трудовой стаж — 183 года.

«Сегодня вместе с нами представители двух трудовых династий — Струковых и Хаевых. Эти замечательные люди передают из поколения в поколение профессиональное мастерство, уважение к своему делу, к малой родине, к стране, а самое главное — к людям, которые находятся рядом. На таких крепких надежных семьях держится Челябинская область», — резюмировал глава региона.



Напомним, глава региона также выделил премии 30 одаренным детям Челябинской области.