Алексей Текслер вручил школьнице из Озерска редкую книгу по молекулярной биологии

Елизавета Налимова увлекается агрогенетикой и недавно выиграла всероссийский конкурс

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал новогодний подарок школьнице из Озерска Елизавете Налимовой. Школьница, увлекающаяся биологией, сама попросила главу региона помочь ей найти необходимую книгу, рассказал Текслер в своем телеграм-канале.



«Пройти мимо такой просьбы я не мог. Сегодня встретились, лично передал подарок. Елизавете 15 лет. Не так давно она выиграла всероссийский конкурс по агрогенетике — редкое направление, которое сейчас очень востребовано и актуально. Девушка действительно увлечена, связывает с этой специальностью свое будущее. В помощь уникальные образовательные программы — в федеральном центре „Сириус“, нашем „Курчатов-центре“», — написал глава региона.

Подарком для Елизаветы стала монография «Гены по Льюину» английских ученых. Перевод англоязычной книги — достаточно редкое для России издание, в «Генах» рассказывается о достижениях в области молекулярной биологии и генетики, в том числе — о структуре, последовательности, организации и экспрессии генов.

По словам Алексея Текслера, у юной озерчанки кроме науки есть и другие увлечения: она выигрывала медали в соревнованиях по парусному спорту и долго занималась музыкой. Губернатор в посвященном Лизе посте понадеялся, что девушка свяжет свою жизнь и карьеру с родной Челябинской областью.

«Рад, что у нас в регионе есть такие талантливые дети. И в каждого из них вложено так много заботы и любви родителей, педагогов, тренеров. Пусть у наших ребят и девушек все получится!» — резюмировал Алексей Текслер.