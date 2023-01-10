Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал новогодний подарок школьнице из Озерска Елизавете Налимовой. Школьница, увлекающаяся биологией, сама попросила главу региона помочь ей найти необходимую книгу, рассказал Текслер в своем телеграм-канале.
«Пройти мимо такой просьбы я не мог. Сегодня встретились, лично передал подарок. Елизавете 15 лет. Не так давно она выиграла всероссийский конкурс по агрогенетике — редкое направление, которое сейчас очень востребовано и актуально. Девушка действительно увлечена, связывает с этой специальностью свое будущее. В помощь уникальные образовательные программы — в федеральном центре „Сириус“, нашем „Курчатов-центре“», — написал глава региона.
Подарком для Елизаветы стала монография «Гены по Льюину» английских ученых. Перевод англоязычной книги — достаточно редкое для России издание, в «Генах» рассказывается о достижениях в области молекулярной биологии и генетики, в том числе — о структуре, последовательности, организации и экспрессии генов.
По словам Алексея Текслера, у юной озерчанки кроме науки есть и другие увлечения: она выигрывала медали в соревнованиях по парусному спорту и долго занималась музыкой. Губернатор в посвященном Лизе посте понадеялся, что девушка свяжет свою жизнь и карьеру с родной Челябинской областью.
«Рад, что у нас в регионе есть такие талантливые дети. И в каждого из них вложено так много заботы и любви родителей, педагогов, тренеров. Пусть у наших ребят и девушек все получится!» — резюмировал Алексей Текслер.